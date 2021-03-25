Katılım Sağlık 50 bin poliçe hedefine ilerliyor

KATILIM Emeklilik, 3 milyar 800 milyon lira fon büyüklüğü, 13 faizsiz fonu, 200 bin sigorta sözleşmesi ve 761 bin BES sözleşmesiyle 2021'de de büyümesini hızla sürdürüyor. Katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası Katılım Sağlık da 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Sağlık, Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi. Katılım Sağlıkla birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında toplam prim üretimimiz 42.1 milyon lira oldu. Bireysel sağlık sigortaları tarafında ise 6 binin üzerinde aktif sigortalımız ve toplam 7 milyon lira prim üretimimiz ile 50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefine çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Müşterilerin de çalışanların da evlerde olduğu bir zamanda dijital kapasiteyle tüm bu başarıların gerçekleştiğini aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde aşılama uygulamalarının başlaması, COVID-19 pandemisi sonrası yeni normallerimizin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ve yüksek fon başarılarıyla 2021'e daha yüksek moralle girdik. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum. Katılım Emeklilik sağlıktan eğitime hayatın her alanına dokunan yenilikçi ürünleriyle sektörde öncü olmayı başarıyor. Diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Bu da ürünlerimizi alanında benzersiz kılıyor. Bahsettiğimiz anlayışla çalışan Katılım Sağlık da sağlık sigortası kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi. Yeni kurulmasına rağmen çok iyi performans gösteren Katılım Sağlık'a teveccüh sürüyor."