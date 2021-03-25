Ukrayna’dan Kapadokya’ya ilk uçuş gerçekleşti

Ukrayna-Kiev Havayolları /Kapadokya Havalimanı arasında Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan charter uçuşları başladı.

Kapadokya Havalimanı'na öğle saatlerinde inen 180 kişilik ilk turist kafilesi Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici tarafından karşılandı.

Yolculara karanfil hediye eden havalimanı çalışanları, lokum ikramında da bulundu.

Turistler Kovid-19 test sonuçlarıyla havalimanına alındı. Pasaport kontrolünün ardından kalacakları otele hareket ettiler.

Rehber acenteci Muzaffer Büyükbaş, Ukraynalı turistlerin Kapadokya'ya gelmesinin Kapadokya için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Büyükbaş, "Kapadokya turizmi için çok önemli bir gün. Artık Ukrayna'dan insanları evinden alıp evimize getirip tekrar evlerine göndereceğiz. Bunun devamı da gelecek. Ukrayna'da insanlar artık Kapadokya'ya gidiyorum demeye başladı. Haftada iki gün tek uçakla başladığımız uçuşlara ilave olarak 28 Nisan itibariyle Kharkiv/Nevşehir uçuşu da planlandı, satışlarımız başladı. Ayrıca 29 Nisan itibariyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden ilave uçuşlar planlıyoruz." dedi.

Büyükbaş, "Şu an ilgi inanılmaz yoğun. İlk 4 uçak tamamen dolu. Ondan sonrası için de dolu olacağına inanıyorum. Turizmcilerin bizlere verdiği destele çok daha iyi olacağını umuyorum." diye konuştu.