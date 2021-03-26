Son dakika haberi... Gençlere istihdam müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı...

İNŞALLAH, SİZLER DE BU YOLDA YÜRÜYECEKSİNİZ

Çok hızlı şekilde çalışmayı tamamlayarak genelgeyi an itibarıyla tüm kurumlara ve belediyelere gönderdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, 81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk. Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve yurt dışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Hala en büyük heyecanım, başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz.