Aracısız ve ücretsiz ihracat kolaylığı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Pekcan, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz" dedi.Platformu Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını söyleyen Pekcan, şunları kaydetti: "Platformu çok daha öteye taşıyan yeni modüller oluşturduk. Yeni eklediğimiz modüllerle danışmanlık hizmetinin kapsamını ve değerini en üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz. Platformla ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz." Platformun ekonomik hedeflere olumlu katkıda bulunacağından en ufak bir kuşkularının olmadığını söyleyen Pekcan, "Kullanıma açtığımız yeni modüllerimizle ihracatı herkes için çok daha kolay kılıyor ve mevcut ihracatçılarımızı profesyonel ihracatçılar haline getiriyoruz" diye konuştu. Pekcan, platformun ülke ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğini ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.