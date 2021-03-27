Borsa İstanbul’un yeni genel müdürü Ergun oldu

BORSA İstanbul'da Genel Kurul sonrasında Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Türkiye Varlık Fonu'nda yaşanan görev değişimi sonrasında Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda Zafer Sönmez'in yerine de Arda Ermut getirildi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda tamamladı. 22 yıllık borsa ve sermaye piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.