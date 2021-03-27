Kamu bankalarında bayrak değişimi

Türkiye ekonomisinin itici gücü konumundaki kamu bankalarının yönetim kademelerinde bayrak değişimine gidildi. Bankaların dün yapılan genel kurullarında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar gelirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yerini korudu. Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam getirildi. Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'yle birlikte ayrıldığı Türkiye Bankalar Birliği'nde (TBB) ise yeni başkan nisanda seçilecek.Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Hüseyin Aydın dün görevini bankanın perakende bankacılık genel müdür yardımcısı Alpaslan Çakar'a devretti. Devir teslim töreni Ziraat Bankası'nın Ankara'daki tarihi genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıldır Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Aydın, 160 milyar lira olan bankanın aktif büyüklüğünü 943 milyar liraya çıkardı. Kredileri de 71 milyar liradan 601 milyar liraya taşıdı. Hüseyin Aydın, 2010'dan bu yana yürüttüğü TBB Başkanlığı görevinden de ayrılıyor. Törende konuşan Hüseyin Aydın, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek "1983'te ilk göreve başladığım son 10 yıldır da genel müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası'nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Çakar da törende yaptığı konuşmada "Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Hüseyin Aydın'a yaptığı üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ziraat Bankası'nın Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olması için Aydın'ın büyük bir değişim dönüşüm projesine imza attığını söyleyen Çakar, "Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım" dedi.Hüseyin Aydın aynı genel müdürlük göreviyle beraber Türkiye Bankalar Birliği başkanlığından da ayrıldı. Aydın'ın yerine gelecek isim için yeniden yönetim kurulu üyeleri arasından seçim yapılması, başkanın yine kamu bankalarından olması bekleniyor. TBB yönetim kurulu üyeleri nisan ayı rutin toplantısında yeni yönetim kurulu başkanı seçimini de yapacak. TBB mevzuatı kapsamında yönetim kurulu başkanının genel müdürlük görevinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması halinde yönetim kurulu, kurul üyesi bankaların genel müdürleri arasından bir ay içinde ismen yeni bir başkan seçiyor.Haziran 2019'da Vakıfbank'ın genel müdürlük koltuğuna oturan Abdi Serdar Üstansalih, yeni dönemde de görevine devam edecek. Üstünsalih, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2020'de yaşanan tüm zorluklara rağmen, seferberlik ruhuyla çalışarak Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olduk. Varlık büyüklüğüne göre altıncı sırada olan bankamız 2020 sonu itibarıyla ikinci sıraya yükseldi. Bu süreçte bankanın varlıkları yüzde 84 artışla 700 milyar liraya yaklaştı. Nakdi krediler, aynı dönemde yaklaşık yüzde 69'luk artışla 422 milyar lirayı aştı. Katma değeri yüksek sektörleri destekleyen kredi politikası sayesinde ticari krediler yüzde 62'nin üzerinde artarak 315 milyar liraya yükseldi. Bireysel krediler yüzde 94 artışla 107 milyar liraya ulaştı. Gayri nakdi krediler de dikkate alındığında reel ekonomiye 523 milyar lirayı aşkın destek sunuldu. Mevduatta yüzde 93 oranında artış sağlanarak 414 milyar TL seviyesi yakalandı" dedi. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrıldı. Yerine Mustafa Saydam seçildi. Vakıfbank'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Dilek Yüksel, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Serdar Tunçbilek, Şahin Uğur.HALKBANK, 2020 yılı faaliyet dönemi için yapılan olağan genel kurul toplantısının tutanağını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'nda (KAP) yayımladı. Buna göre, yönetim kurulu üyesi olarak, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Ebubekir Şahin, Maksut Serim, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın görevlerine devam etmeleri karara bağlandı. Bankanın yönetim kurulunda yer alan ve OECD Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine 3 yıl süreyle Şeref Aksaç seçildi.ZİRAAT Bankası'nda Genel Müdürlük koltuğuna oturan Alpaslan Çakar, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996'da Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010'dan itibaren ise Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.VAKIFBANK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, bankada 28 yıldır çeşitli pozisyonlarında görev yapan ve Yönetim Kurulu'na seçilen Mustafa Saydam getirildi. Başkanlık görevini Saydam'a devreden eski başkan Abdulkadir Aksu ise Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmaya devam edecek.