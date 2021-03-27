Kamuda yeni mezuna garantili iş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomi Reformları Eylem Planı' kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in 'Para Sohbetleri' programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gençlere istihdam müjdesi verdi.Bakan Kurum, bakanlığın ilgili kuruluşları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası'nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde genç istihdamının önünü açtıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde, istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacak" diye konuştu. Gençlerle 81 ile yaptıkları her ziyarette bir araya geldiklerini hatırlatan Bakan Kurum, projenin çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Kurum, "Yeni mezun olan gençlerimizin belki tecrübeleri olmayabilir. Tecrübeyi de şantiyelerdeki büyüklerinden öğrenebilecekler. Dolayısıyla onları motive etmek, onları daha iyi yetiştirebilmek adına bu istihdam hareketini çok önamsiyoruz. Sektör temsilcilerinden de aynı harekete destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Programda kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: "Her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceğiz. Şu anda da, sahada, yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Şu ana kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümle, TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik, 45 milyondan fazla vatandaşımızı güvence altına aldık."BAKAN Kurum, İstanbul Fikirtepe'deki dönüşüm mağdurlarına da müjde verdi. Yarım kalan ya da başlanmayan projeleri Emlak Konut GYO eliyle yapacaklarını belirten Bakan Kurum, "Yeni Fikirtepe Projesi'yle, tüm altyapılarıyla beraber 15 bin konutun inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Fikirtepe'nin imar planlarının askı süreci bu hafta itibarıyla bitiyor. Şu anda 20 kişilik ekiple ön zemin etüdü için çalışmalarına başladık. İnşallah, nisan ayında ihalesini yapıp etaplar halinde inşaatları başlatacağız. Tüm bölgede inşaatlar 2024'te bitecek" dedi.