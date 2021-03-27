Son dakika haberi | Otobüs seyahatlerinde yeni dönem: Firmalar harekete geçiyor...

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Koronavirüs sektördeki istihdamı ilk aylarda yüzde 90 azalttı. Daha sonra bazı düzenlemelerle kısıtlı yolcu taşıma izni verildi. Tek koltukta yolcu taşınabiliyordu ancak bunun da maliyeti hem firma hem de yolcu için çok fazla oluyordu." dedi.