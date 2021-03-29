Türkiye yeni nesil ısınma teknolojisi ihraç edecek! Hedef 10 yılda 1 milyar dolar

Avrupa Birliği ülkelerinin, Paris Anlaşması çerçevesinde sera gazı salınımını 2030'a kadar yüzde 55 oranında azaltması öngörülüyor. Bu bağlamda ortaya konan Yeşil Mutabakat çağrısı, kentlerin ısıtılmasında şimdiye dek hiç kullanılmamış olan, düşük sıcaklıktaki yenilenebilir atık ısı kaynaklarından yararlanılmasını hedefliyor.

35 derece atık ısı kaynaklarının binaların ısıtılmasında kullanılmasını öngören 5. nesil ısıtma teknolojilerinin önündeki en büyük engel ise, Avrupa şehirlerinde önemli bir yer tutan eski binalar. Bu teknolojiler eski binaların ısıtma sistemlerine entegre edilemiyor. Ankaralı enerji firması 12 yıllık Ar-Ge sonucunda tamamen yerli mühendislerle geliştirdiği EHP teknolojisi, Avrupa'nın dekarbonizasyon hedefine çözüm olacak.

Bu yıl itibariyle birçok ülkeden ilgili firmalar ile teknoloji transferi görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Dr. Malik Çağlar, "Teknolojimizi transfer etmek isteyen ülkeler arasında başta İngiltere, Almanya ve ABD olmak üzere, Fransa, İtalya, Belçika, İrlanda, Polonya, Baltık ülkeleri, Rusya ve Çin bulunuyor. Bu ülkelerden dev firmalar ile görüşmelerimiz sürüyor. Gizlilik sebebiyle firma isimlerini veremiyoruz ama bu yıl itibariyle teknoloji ihracatına başlamış olacağız" dedi.

Dr. Malik Çağlar

AVRUPALI KONUTLAR 50 YILDAN YAŞLI

Yeni binalarda kullanılabilen çevreci teknolojilerin Avrupa ülkelerindeki konutlaşmanın büyük çoğunluğunu oluşturan eski yapılarda kullanılamadığını belirten Dr. Çağlar, "Avrupa'daki konutların büyük çoğunluğu 50 yıldan yaşlı. Geliştirdiğimiz teknoloji dünyada bilinen en hızlı, en maliyet etkin, en ucuz, en basit ve yatay çalışabilen üç fazlı transfer ürünüdür. Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojimizi, Türkiye'nin en önemli stratejik madeni olan bor madeninden nano teknolojiyle geliştirdik. Bu teknoloji, çevreci kuruluşlarca eski yapıların dönüşümünde tek akılcı ve çevreci çözüm olarak değerlendirilmekte" diye konuştu.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR TEKNOLOJİ İHRACATI

Hedeflerinin bu ısıtma teknolojisini tüm dünyaya yaymak olduğunu belirten Dr. Çağlar şunları aktardı: "10 yılda 1 milyar dolar teknoloji ihracatı öngörüyoruz. Sadece konutlarda değil, savunma sanayi, enerji santralleri, demir çelik sanayi, tekstil sanayi, ısıtma ve soğutma sanayi gibi ısının transfer edilmesi ve geri getirilmesi gereken tüm sektörlerde son derece verimli, hızlı ve düşük maliyetli olup yatayda çalışabilen bir sisteme sahibiz. Bu sayede bütün büyük sanayi tesislerinde atık ısıdan son derece kolay ve ucuz bir yöntemle geri kazanılan ısı enerjisi, ciddi oranda enerji tasarrufu sağlarken, karbon salınımını da en düşük seviyelere çekiyor."