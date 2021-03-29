Yabancılar evin içine 6.1 milyar lira harcadı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına rağmen yabancı yatırımcı Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi. Geçen yıl 40 binin üzerinde yabancı konut alırken, evin içinde yaptığı harcama milyar liraları buldu. Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların 2020'de Türkiye'den aldıkları konuta ortalama 1.1 milyon lira ödediklerini ve iç dizayn, beyaz eşya, ev-mutfak aletleri, döşeme gibi evin eşyasına da 150 bin lira harcadığını belirtti. Faruk Akbal, "2020'de yabancılara 40 bin 812 adet konut satıldığını dikkate alırsak, bu evlerin içinin döşenmesi için ödenen ve ödenecek tutarın 6.1 milyar lirayı aştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı da olan Faruk Akbal, yabancılara konut satışında 2020'nin pandemiye rağmen ve rakip ülkelere kıyasla çok iyi geçtiğini, 2021'de de ivmenin sürmesini beklediklerini söyledi. Akbal, konut satışı ilgisinde, kampanya ve kur avantajının yanı sıra vatandaşlık hakkı için tutarın 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesinin de etkili olduğunu vurguladı. Akbal, yabancıya gayrimenkul satışının döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınmasının sektöre ciddi katkı sağlayacağını, bu sayede daha rahat tanıtım yapabileceklerini ve Türk Eximbank kredisi kullanabileceklerini söyledi.YABANCILARIN konut satın alırken ilk tercihi İstanbul oldu. Geçen yıl yabancılar, İstanbul'dan 19 bin 175 konut satın alırken, bu sayı yabancılara satılan konutların yüzde 47'sine denk geldi. İstanbul'u, 7 bin 735 konutla Antalya, 2 bin 746 konutla Ankara, 1.340 konutla Bursa ve 1.321 konutla Yalova takip etti. Türkiye'de en fazla konut alanlar, 7 bin 189 adetle İranlılar oldu. İranlıları, 6 bin 674 konutla Iraklılar, 3 bin 78 konutla Ruslar, 1.929 konutla Afganlar ve 1.171 konutla Kazaklar izledi.FARUK Akbal, konut alan yabancıların sadece ev için ödeme yapmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Yaptığımız araştırmaya göre, yabancıların harcamaları, sadece evin içerisi için... Uçak biletinden tutun da dışarıda eğlenmek, yemek-içmek ve sosyal faaliyetleri için yaptıkları harcamalar da var. Türkiye'de turist başına gelirin ortalama 700 dolar olduğu düşünüldüğünde, yabancı konut alıcısı normal turistten katbekat fazla harcıyor." Akbal, bu harcamalarla onlarca sektörün kazançlı çıktığını belirterek, daha fazla satışın daha yüksek gelir anlamına geldiğini, cari açığın bu şekilde azaltılabileceğini söyledi.GOLDMAN Sachs Group, çok çeşitli hisse senetlerinden 10.5 milyar dolarlık blok satış yaptı. Goldman, cuma günü ABD piyasaları açılmadan önce 6.6 milyar dolar değerinde Baidu, Tencent Music ve Vipshop Holding hissesi sattı. Bu satışı takiben 3.9 milyar dolarlık ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi ve GSX Techedu hissesi de satıldı. Cuma günü yapılan bu operasyon sonrası satışı yapılan firmaların piyasa değerleri 35 milyar dolar eridi. ViacomCBS ve Discovery'nin hisseleri yüzde 27 civarında düşüş kaydederken, ABD'de halka açık olan Çinli Baidu ve Tencent'in hisseleri de yüzde 33.5 ve 48.5 değer kaybetti.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin animasyon alanında özellikle son dönemde büyük başarılar yakaladığını dile getirdi. Varank, animasyon sektörünün tüm dünyada çocuklarla beraber büyüklerin de ilgi duyduğu bir alan olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz. Bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da büyük başarılar yakaladık. 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' 3.5 milyon izlenmeyle yabancı rakiplerinin de önüne geçerek Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi oldu."YERLİ oyun yayıncılarının geliştirdiği mobil oyunlar, 5 üzerinden ortalama 3.94 beğeni puanıyla genel ortalamanın (3.76) üzerinde performans sergiledi. Gaming in Turkey'in Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu'ndan alınan bilgilere göre, uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689'dan fazla Türk bulunuyor. Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında ise Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55'ten fazla mobil oyun yer alıyor. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, dünya oyun pazarının geçen yıl salgının da etkisiyle yüzde 9.3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştığını belirtti.