Uçak piste getirildi biz devreye girdik

Piliç eti ve yumurta üretiminde Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Keskinoğlu, yeni ortaklık yapısıyla eski parlak günlerine dönmeye hazırlanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank'ın şirketteki yüzde 20'lik payını ortak kurdukları TİMA Yem üzerinden satın alan Tiryaki Holding ve Matlı Holding'in Keskinoğlu'nu yeniden kanatlandırıp uçurmak için planları hazır. TİMA Yem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "Bankalarımız, tabiri caizse uçağı piste kadar getirdiler, biz de bu noktada devreye girdik. Alanının en büyük şirketlerinden Tiryaki ve Matlı olarak markayı kısa vadede eski günlerine döndürme, sonrasında ise daha da iyi noktalara getirerek ülkemize sağlayacağı katma değeri en üst noktaya taşıma hedefiyle yola çıktık" dedi. Türkiye için çok değerli bir markaya ortak olarak büyük bir sorumluluk aldıklarını söyleyen Tiryakioğlu, şunları kaydetti: "Halkbank ve Ziraat Bankası, bir süre önce ciddi bir kriz yaşayan bu önemli değerimize büyük bir sorumlulukla sahip çıktılar. Bankalarımız bu meselede sorumluluk alıp, ayağa kaldırmak için gerekli hamleleri yapmasaydı bu çok değerli marka belki de kalmayacaktı. İşte biz de ülkemizin bu büyük değerinin hak ettiği yeri bulması için elimizi taşın altına koyduk."Resmi imza sürecinin öncesindeki 45 günlük süreçte mevcut durumu anlamak ve işlerle ilgili planlama yapmak üzere fiilen şirketin içerisinde bulunduklarını söyleyen Ahmet Tiryakioğlu, "Bu süreçte, mevcutta 1.600 olan çalışan sayısını hızla 2. 300'ler seviyesine çıkardık. İki yıllık süreçte de 4 bin kişinin üzerinde istihdama ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Hali hazırda günlük kesim kapasitesinin yüz binin altında olduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, şu bilgileri verdi: "Daha önceki yıllarda bu rakam 400-500 bin adetlerdeydi. İşin içine girer girmez hemen çeşitli alanlarda yatırımlara başladık. Bu yatırımların yansımalarını önümüzdeki bir yıllık süreçte göreceğimizi düşünüyoruz."BANKALARIN finansal kontrolü, sektörün önde gelen markalarının birleşimi ile yüksek performanslı bir yapı kurulduğunu söyleyen Tiryakioğlu, "Başta bankalarımız olmak üzere, bu sürece dahil olarak ticari faaliyetin ötesinde çok büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Keskinoğlu milyar dolarlık bir değer. Yarattığı istihdam ve ihracat potansiyeliyle de çok önemli bir yerde. Hep beraber Keskinoğlu'nu çok daha iyi bir noktaya taşıyarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.TİMA Yem'in hedefi Keskinoğlu'nu yurtdışı pazarlarda da söz sahibi yapmak. Ahmet Tiryakioğlu, yurtdışı hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "Öncelikli hedeflerimizden biri de doğru ihracat pazarlarına açılarak şirketi liderliğe taşımak. Ortadoğu başta olmak üzere, Çin ve Avrupa ülkeleri radarımızda. Afrika pazarına ihracatımız var. Oralarda yapılanmamızı daha güçlü hale getireceğiz. Matlı, yem sektöründe ülkemizde lider, yumurtacılık sektöründe ise önde gelen şirketler biri. Tiryaki Holding olarak biz de özellikle tarım emtialarında Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da sektörünün lider şirketiyiz. Ticari deneyimimizi Keskinoğlu markasına aktaracağız."