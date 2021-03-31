Kişisel veri işlerken mahremiyeti unutma

ARTIK tüm şirketler veri dünyasında iş yaparken daha dikkatli olmak zorunda. Müşteri verisinin nimet olduğu günlerde kişisel veri güvenliği daha çok önem kazandı. Bu konuda doğru stratejiye sahip olmak ilk adım. Her gün güvenlik Kameralar en mahrem bilgileri yani yüz verilerimizi topluyor. İşte bu aynı zamanda tüm kurumlar için dikkatli kullanmaları gereken bir veri. Bu noktada yetenek girişimler verileri tutarken anonimleştirmeyi sağlıyor.Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem mezunları arasında yer alan Syntonym girişimi kişisel verilerle iş yapma riskini minimuma indiriyor. Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini korurken, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zekâ algoritmalarının doğruluklarını ve güvenilirliklerini arttırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılıyor. Böylece kişisel veriyle ilgili sıkıntılar ortadan kalkıyor.