Kontrolsüz bina yıkma devri bitti

Son dönemlerde hasarlı binaların yıkımı esnasında yan binaya zarar verilen uygulamaların görülmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından hasarlı binaların çevreye zarar verilmeden güvenli bir şekilde yıkılmasından edinilen tecrübeyle, yeni bir 'Yıkım Yönetmeliği' hazırlanması için talimat verdi. Bakan Kurum'un talimatıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik' için çalışmalara başladı. Taslak aşamasında olan yönetmeliğin 6 ay içinde yayımlanması beklenirken, uyum süreci nedeniyle yönetmeliğin yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.Yönetmelikle birlikte bina yıkımının nasıl olması gerektiğine dair standartlar belirlenecek. Yönetmelik taslağına göre, yapı ruhsatı bulunan binalar ve istinat duvarları yıkım ruhsatına tabi olacak. Ancak afet riski altındaki acil yıkılması gereken yapılar yönetmelik kapsamında yer almayacak. Yapılar için öncelikle bir yıkım planı belirlenecek ve yıkım ruhsatı alınacak. Mal sahiplerinin bir yıkım müteahhidi ve bir inşaat mühendisi ile anlaşması yeterli olacak. Yıkım ruhsatı alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde yıkıma başlanacak, 3 ay içinde yıkım tamamlanacak. İdare, komşu parsellerdeki yapılara 3 gün önceden bildirimde bulunacak. Yıkım müteahhidi, her türlü çevre koruma tedbirlerinden de sorumlu olacak.Yönetmelik taslağına göre, müteahhitler yıkım yeterliliklerine göre sınıflara ayrılacak. Yapım için A, B, C, D,... şeklinde sınıflandırılan müteahhitler, yıkım için ise Y1, Y2, ve Y3 kategorilerine ayrılacak. Yıkım müteahhitlerinde sadece mesleki ve teknik yeterlikler aranacak, ekonomik yeterlik aranmayacak. Teknik yeterlik olarak makine, teçhizat ve ekipman durumu ile personel durumu değerlendirilecek. Mesleki yeterlik olarak son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı esas alınacak.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, yeni yönetmelikle birlikte, yıkım sektörüne çekidüzen verileceğini söyledi. Gürgen, "Son zamanlarda medyaya da yansıyan, bina yıkımı sırasında yandaki binanın zedelenmesi olaylarının üzerine bakanlığımız bu çalışmayı başlattı. Sektör zapturapt altına alınacak. Önüne gelen yıkım yapamayacak" dedi. Bakanlığın 10 yılda 1.5 milyon konutu yıkımında başrol oynadığını ve kentsel dönüşüm seferberliğinde daha fazla yıkımın gündeme geleceğini vurgulayan Vedad Gürgen, yönetmelikle birlikte yıkım sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın geri dönüşümde kullanılacağını söyledi.YÖNETMELIKTE çevre konusu da başlı başına bir bölüm olarak ele alınıyor. Yıkım müteahhidinin, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın kaynağında ayrılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı, çevre lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimi sorumluluğu bulunuyor. Yıkım esnasında toz emisyonu kontrolü, gürültü ve titreşim kontrolünün de kuralları belirleniyor.