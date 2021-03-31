Su en kârlı yatırım

Turkuvaz Medya Grubu ve INBUSINESS Dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali-Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin ikincisi gerçekleştirildi. Türk Telekom, Halkbank, Finish ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, 'Su Pozitif Türkiye' başlığında yapılan webinar, 6. sürdürülebilir kalkınma amacı olan 'Temiz su ve sanitasyona dikkat çekti.Webinar'ın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizi su stresinden kurtaracak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Yeraltı barajlarının yapımına hız verdik. Geçen yıl 26 baraj yaptık, bu yıl 50 tane daha yapacağız. 2023'e kadar ise toplam 150 baraj sayısına ulaşacağız. Su ile ilgili projeler dünyanın en kârlı yatırımları arasında yer alıyor. Hem sosyal hem ekonomik değeri çok yüksek. Yatırımlar 5 ila 8 yılda kendini ödüyor" dedi. 2021'i 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2.4 kat artırarak, 15.3 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti. Pakdemirli, yeni sulama yatırımlarının tamamını modern ve kapalı sistemde projelendirdiklerini belirterek, "Bu yıl 51'i baraj olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Lütfi Akça, Türkiye'nin sanal su ihracat ve ithalatında denge bulunduğunu belirterek, "Su nötr diyebiliriz" dedi. Strategic Foresight Group Başkanı Sundeep Waslekar da, suyun pozitif kullanımının, teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanarak ve ülkeler arasında iş birliğinde bir araç olarak görülmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, "Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı destekleyen festivalimiz ile farkındalığı artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmeyi ve bir platform oluşturmayı hedef alıyoruz" dedi.