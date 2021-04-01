THY'nin hijyen uzmanları havalimanlarında da görev yapacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren uçaklarında görevlendirdiği hijyen uzmanları havalimanlarında da görev yapmaya başlıyor.

Yer hizmetleri süreçlerinde tüm hijyen kuralları ve sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu olacak hijyen uzmanları pilot olarak belirlenen İzmir Adnan Menderes, Esenboğa Havalimanı, Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.Daha güvenli bir seyahat için havalimanlarının bir çok hizmet noktasında yolcuların yanında olacak ve lik olarak belirlenen 4 havalimanında devreye girecek uygulama daha sonra diğer havalimanların da hizmete sokulacak.

Yer hizmetlerinde görev yapmaya başlayacak hijyen uzmanları havalimanındaki yolcuların ve ekiplerin tüm hijyen tedbirlerinden sorumlu olacak.Hijyen uzmanları, bilet hizmetlerinden, check-in kontuarlarında, uçağa binişte ve inişte, transfer alanında ve bagaj alanında bulunacak. Bu noktalarda yolcuların ve ekiplerin sosyal mesafe kuralını kontrol ederek gerekli hijyen tedbirlerini uygulayacaklar.Koronavirüs tedbirleri kapsamında THY uçuşlarında lavabo dezenfektasyonu ile kabin içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanması konusunda 'Hijyen Uzmanı' kabin ekiplerini görevlendirmişti