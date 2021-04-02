İş insanı Cirav'dan Berat Albayrak'a teşekkür

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör komitesi başkanı ve iş insanı Mehmet Cirav yaptığı yazılı açıklamada Berat Albayrak'a teşekkür etti.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör komitesi başkanı ve iş insanı Mehmet Cirav yaptığı yazılı açıklamada," Bilindiği üzere, Ülkemizden Mart 2021 ayında gerçekleşen ihracatta; tüm zamanların rekoru kırılarak aylık bazda 18,9 Milyar ABD Doları ihracat hacmine ulaşılmıştır. Dünya piyasalarını etkisi altına alan ve uluslararası piyasalarda büyük olumsuz baskısı bulunan Kovid-19 pandemisi gelişmiş tüm ülke ekonomilerinde daralmaya yol açmış ve ihracat hacimlerinde düşüşlere yol açmıştır. Ancak; Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemimizin ve Sayın Bakanlarımızın uyguladığı çok doğru politikalar yanında, bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ülkemizin yetiştirdiği önemli değer olarak gördüğümüz Sayın Berat Albayrak beyin büyük emekleri bulunmaktadır. Yüksek faiz yerine emeğe, üretime, alın terine verilen önem ekonominin her alanında başarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Belli çevreler, konuyu sadece yurtdışı kaynaklı manipülatif hareketlere göre oluşan kısa vadeli sonuçlara göre değerlendirmeleri ve felaket tellallığına soyunmalarına rağmen ortaya çıkan başarılar karşısında suspus olmaktadırlar. Oysaki başarı ortadır ve doğru olan bir gerçek vardır, o gerçek de bugün ihracatta yakaladığımız başarıdır. Küresel güçler ve paradan para kazanmayı rantiye haline getirmiş olan, üretime değer vermeyen kesimler, ortaya çıkan bu başarı karşısında şok olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümetimize ve hele hele milli ekonomi politikaları konusunda büyük katkı sağlayan Sayın Berat Albayrak Bakanımıza bu başarı karşısında ihracatçı olarak şükranlarımı sunuyorum.

Düşük Kur politikasının Ülkemize yarar getirmeyeceği, gerçekçi kur, reel kur politikasının ihracatımıza büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir. Bundan dolayı değerli Merkez Bankamızdan en büyük beklentimiz bu yönde, yani ihracatı teşvik eden ve ithalatı baskı altına alacak bir kur politikasının uygulanmasıdır" dedi.