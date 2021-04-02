İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi!

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karara göre; işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinden itibaren yeniden uzatıldı. Pandemi sürecinin vatandaşların üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik birçok ödenek bulunurken öte yandan bu kısıtlama da yine işçi ve işveren haklarını bu süreçte korumayı amaçlayan bir yasa olarak uygulamaya geçmişti. Bu noktada İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu yanıt arıyor. İşte İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorusuna dair tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Salgının ekonomi üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya yönelik uyguladığı bu karar gelen son açıklamada 2 aylık süreyle yeniden uzatılmıştı. Bu noktada fesih kısıtının (İşten çıkarma yasağı) ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.
İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.