LG kepenkleri indiriyor! Akıllı telefon defterini kapatıyor

LG, akıllı telefon pazarındaki eski günlerini mumla arıyor. Son yıllarda akıllı telefon satışlarında istediğini elde edemeyen ve zarar eden şirketin mobil pazardan çekileceği bir süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz gün ünlü sızıntı kaynağı Tron da, LG'nin akıllı telefon üretimini durdurduğunu ve resmi açıklama yapmaya hazırlandığını belirtmişti. Şimdi Tron'un ve diğer kaynakların iddialarını destekleyen ilginç bir rapor paylaşıldı.

Geçmiş sicili sağlam olan ve birçok olayı daha önceden bildiren The Korea Times, endüstri kaynaklarına dayandırdığı raporunda LG'nin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceği ve 5 Nisan Pazartesi günü resmi açıklama yapacağı ileri sürüldü. LG'nin mobil bölümünü satmak için görüşmeler yaptığı, fakat olumsuz sonuçlandığı da belirtildi.

İsimsiz bir LG yetkilisi, şirketin mobil bölümü tamamen satmak veya bölünmüş bir satış gerçekleştirmek, akıllı telefon pazarından tamamen çekilmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler üzerinde durduğunu söyledi.

Şimdilik söylenenler bu kadarla sınırlı. LG'nin ne şekilde karar alacağını veya neler olacağını 5 Nisan'da öğrenebiliriz görünüyor.