Patara Köprüsü'yle yeni turizm üçgeni kuruluyor

Ülkemizin en önemli iki turizm destinasyonunu birbirini bağlayarak turist alışverişini hızlandıracak "Patara Köprüsü"nün müjdesi verildi. Deniz, doğa, villa ve kültür turizmi gibi birçok çeşitliliği içinde bulunduran Antalya ve Muğla'yı birbirine bağlayacak ve 10 milyon lira tutarında bir projeye imza atılıyor. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı sayın İbrahim Şenel'i ziyaret ettiğini açıkladı. Gerçekleşen ziyarette, "Eşen Çayı Üzeri Patara Köprüsü Yapımı" projesi ele alındı. AK Parti'li Gökcan, görüşmeden olumlu sonuç alındığını açıkladı.

BÖLGE TURİZMİNE HAREKET KATACAK

Dev projenin müjdesini veren AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Patara Köprüsü'nün iki şehrin de turizmine hareket katacağını belirtti. AK Parti'li Gökcan, " Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i makamında ziyaret ettik. Muğla'mıza yapılacak yatırımlar ve yatırım programına alınacak projeler için değerlendirmelerde bulunduk. Bu çerçevede öncelikle Seydikemer İlçemizi Kaş İlçesi üzerinden Antalya'ya bağlayacak "Eşen Çayı Üzeri Patara Köprüsü Yapımı" projesini ele aldık. Projenin, yatırım programına alınması için Strateji Başkanımızla olumlu bir görüşme yaptık. Bölge turizmine hareket katacak projemiz hayırlı olsun" dedi. Ayrıca projenin bölgenin tarım pazarına da katkı sağlanması da bekleniyor.