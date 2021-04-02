Şehir Hastanesi metro hattının temelini Bakan Karaismailoğlu attı

Şehir içi metro hattına entegre edilecek olan Şehir Hastanesi Metro hattının teme altma Törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur aktaş ve Milletvekilleri katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'mızı da içine alan Marmara ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022'de açarak bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız." Dedi

4 İSTASYON VE 6 KİLOMETRELİK HAT



Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı HRS hattına yapılacak uzatma ile istihdam ve hasta sirkülasyonunun fazla olduğu Şehir Hastanesine ve Emek-Şehir Hastanesi arasında kalan yerleşim yerlerine hizmet etmesi amaçlanıyor. Toplam 4 istasyon 6 kilometre uzunluğunda olacak hat, şehir hastanesi raylı sistem bağlantısını sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla, Bursa'da mevcutta bulunan raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye çıkacak. Aynı zamanda bu hattın YHT istasyonunun da yapımı yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile entegre edilerek şehirlerarası demiryolu ulaşımın Kentiçi Raylı Sistem Hattı (HRS) ile entegre edilmesi sağlanacak.