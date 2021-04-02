Stil danışmanı Clotie 400 bin $ yatırım aldı

Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip, kullanıcılarının kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile alışveriş yapmasına olanak sağlayan Clotie, ilk yatırımını almasının üzerinden henüz 8 ay geçmeden ikinci yatırım turunu tamamladı. 2020 yılının temmuz ayında APY Ventures liderliğinde ve Angel Effect'in katıldığı tohum yatırımı turunda 700 bin TL yatırım alan Clotie, ikinci yatırım turunda 400 bin dolar yatırım aldı. Angel Effect'in liderliğini üstlendiği bu turda ana yatırımcı APY Ventures iken Lima Ventures'ın yanı sıra melek yatırımcı olarak da Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Nazif Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, iyzico'nun Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, Onur Gargılı, Enver Doğuş Kuran, Kemal Cihan Seyithanoğlu ve Seyfettin Ersen Erol yer aldı.Yatırım liderliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, şunları söyledi: "Clotie'nin başarı hikayesi yolculuğuna ikinci kez eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yatırımla birlikte daha da geniş kitlelere ulaşacağına, global için adımlar atacağına inanıyoruz. Bu süreçte sadece yatırım yaparak değil, sektörde tecrübeli ortaklarımız ile mentorluk ederek de yanlarında olacağız."Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise "İlk yatırım turuna liderlik ettiğimiz ve ana yatırımcı olarak desteklediğimiz Clotie ekibini pandemi dönemine rağmen sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Girişimcilerimiz gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda başarılı olmaları durumunda desteğimizin süreceğini ilk andan itibaren biliyorlar. Bu şekilde daha cesur davranabildiklerini düşünüyoruz. Bu tura katılan değerli yatırımcıların tecrübeleriyle beraber Clotie daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Biz de bu süreçte Clotie'nin yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. Lima Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun da özgün iş modeli ile tekstil e-ticaretine yeni bir soluk getiren Clotie'ye yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Argun, girişimin teknoloji odağını güçlendirmek konusunda üstlendikleri rolün, Clotie'yi uluslararası arenaya taşımakta belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çekti.