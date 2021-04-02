Teminat düzenlemesi krediyi % 30 artıracak

Türkiye'dekiKOBİ'lerin en büyük sorunlarından olan teminat mektuplarında hacmi genişletmek için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı yakın zaman önce yasalaşan Sınai Mülkiyet Kanunu'nun etkin şekilde kullanılması için bir dizi politikayı hayata sokuyor. Kanunun 148'inci maddesi makine, buluş, patent, kitap ve hatta bestelerin telif haklarının dahi kredi teminatı olarak gösterilebilmesine imkân tanıyor. Türk Ticaret Kanunu'da aynı şekilde bu işleme onay veriyor. Konunun uzmanlarına göre kanunun aktif şekilde kullanılması kredi hacimlerinde yüzde 30 düzeyinde bir artış getirecek.Yine uzmanlara göre bankaların kredi teminatları için sadece tapu ve daire istemesi de yasalara uygun değil. Kanun, sadece makineler değil, hammadde, patent, buluş, yarı mamul ve mamul stoklar, yetişmemiş mahsuller, işletmenin sermayesi ile kıymetli evrak, fon ve benzer evrakların da teminat olarak gösterebilmesine imkân tanıyor. Hayata geçirilen kanunun bakanlık tarafından güçlendirilmesi ve bankalar tarafından uygulanması durumunda ticari kredilerde yüzde 30'luk bir artışın yaşanabileceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Patent ve Marka Vekilleri Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Özellikle Türkiye Bankalar Birliği'ne de bu konuda önemli görevler düştüğünü belirtti. İş dünyasının tapu kıskacından kurtulması gerektiğini belirten Yamankaradeniz, "En büyük projeyi yapıp bankalara sunsanız bile mutlaka 'hangi tapuyu teminat vereceksiniz' sorusunu mutlaka duyacaksınızdır. Oysa firmaların elinde çok güçlü olan ve şirketinin tapu veya bilançolarından daha büyük bir değere sahip olduğu markaları, patentleri ve makineleri var" dedi. Türk Ticaret Kanunu'nun markaların teminat olarak verilebilir maddesine rağmen, bankaların bu yöntemi kullanmıadığına dikkat çeken Yamankaradeniz, düzenlemenin ekonomiye de ciddi bir doping etkisi yapacağını söyledi.