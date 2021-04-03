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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:37

Bakan tarih verdi: geliyor!

Bakan tarih verdi: Ertuğrul Gazi geliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi 'nin, bu ay içerisinde Türk karasularına giriş yapacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin, bu ay içerisinde Türk karasularına giriş yapacağını duyurdu.



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Türk bayrağı çekildi! 'Ertuğrul Gazi' geliyor

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Bakan tarih verdi: Ertuğrul Gazi geliyor!
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