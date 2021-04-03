Batının sorunlarını doğudan çözüyor

Çağrı merkezlerinde Türkiye'nin bölgesel üssü olma yolunda hızla ilerleyen Doğu Anadolu'da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda son yatırım Limak Grup'tan geldi. Enerji dağıtım sektöründe faaliyet yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin 2016'da devreye aldığı Kars Çağrı Merkezi, dün yeni lokasyonuna taşındı. Daha önce alt yüklenici üzerinden bu hizmeti alan Limak Enerji, dün devreye aldığı yatırımla çağrı merkezi hizmetini grup şirketi üzerinden yürütmeye başladı. Limak Enerji'nin elektrik dağıtımı yaptığı Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki 5 milyon vatandaş ve 3 milyon abonenin çağrılarına cevap verecek olan merkezde, 200 kişi istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 68'inin üniversite mezunu olduğu merkezde, toplam çalışanın yüzde 73'ü ise kadınlardan oluşuyor. Günde ortalama 5 bin çağrının alındığı merkezde, yıllık 1 milyon 600 bin kez görüşme gerçekleşiyor.Açılış törenine Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Kars Valisi Türker Öksüz katıldı. Törende konuşan Nihat Özdemir, Kars'ın Uludağ Elektrik'in vitrini olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Vatandaşımız enerji ile ilgili ilk karşılamayı bu şehirden gerçekleştiriyoruz. Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa enerji hizmeti sağlarken Kars'ta kurduğumuz çağrı merkezimizle müşteri memnuniyetinin nabzını tutuyoruz" dedi. Özdemir, "Ekibimizin kadın ve genç nüfus ağırlıklı olmasının kente büyük katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu. Ahmet Arslan da, Limak Grubu'nun ülkesinin dertleriyle dertlendiği belirterek, istihdama sağladığı katkı nedeniyle Nihat Özdemir'e teşekkür etti. Kars Valisi Türker Öksüz de ilde çağrı merkezi alanında dört firmanın çalıştığını belirterek, "Bu merkezlerde 759'u kadın, 347'si erkek olmak üzere bin 106 kişi istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.LimakEnerji Müşteri Deneyim Müdürü Musab Acar, Güney Marmara'da bulunan tüm abonelerin ihtiyacına bu merkezden cevap verildiğini söyledi. Merkezde günde 5 bin çağrı, yılda 1 milyon 600 bin kez görüşme gerçekleştiğini aktaran Acar, "Çağrı merkezinde ilk 20 saniyede karşılama hedefi vardır. Bize gelen çağrıların yüzde 98'ine ilk 20 saniyede bağlanıyoruz. Müşterilerimizin talebinin yüzde 70'ini anında çözüyoruz. Kalanını da saha ekibi aynı gün içinde çözüyor" dedi. Müşteri memnuniyetini her gün objektif yöntemlerle ölçtüklerini aktaran Acar, memnuniyet oranının yüzde 86 olduğunun bilgisini verdi.Çağrı merkezinde üç yıldır çalışan Ayaz Çiğlitaşlı, "İlimizde iş bulmak oldukça zor. O nedenle bu yatırım bizim için çok kıymetli. İşimden çok memnunum. Buradan kazandığımla aileme destek oluyorum" dedi.Merkezde dört yıldır çalışan Tarhan Aymayan, "Ailemin desteğe ihtiyacı vardı. Kardeşlerim okuyor. Kazandığımla eğitimlerine katkı sağlıyorum. Burası ilk iş tecrübem oldu ve bana büyük güven verdi" dedi.Dört yıldır merkezde çalışan Hasan Çurganlı, "Evliyim, altı aylık bir kızım var. Daha önce gıda, tekstil gibi sektörlerde çalıştım. Aynı zamanda üniversite okuyorum. Burada asgari ücretin yüzde 10 üzerinde maaş alıyoruz. O nedenle çok memnunuz" dedi.İki çocuğu olan Gamze Urlu, "Buradaki işimle hem ev ekonomisine hem de çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum. Ev kredisi ödüyoruz. Burada işim olmasaydı zor duruma düşebilirdik. Çok memnunum" dedi.