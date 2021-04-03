Çekmeköy Crea Centers çalışmaları başladı

Çekmeköy Belediyesi Crea Center projesi, dijital devrim çağında önemli bir sektör haline gelen yaratıcı endüstriler alanındaki girişimciler için bir merkez üssü kuruyor.

Türkiye, Ukrayna, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın dahil olduğu 1.4 milyon Euro'luk Avrupa Birliği fonu alan projeyle her ülkede yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren için merkezler kurulacak. Çekmeköy'de Crea Centers adıyla kurulacak merkezde girişimciler, istihdam edilecek. Fikirlerini üretime dönüşeceği bu merkez, girişimcilerin doğadan ilham alabilmesi için Merkez Mahallesi'nde Çekmeköy ormanının kenarında kurulacak. Merkezde ofis ve ortak paylaşım alanlarının yanı sıra 3D yazıcıların bulunacağı üretim alanları, sektörel eğitimler ve atölyeler yer alacak.



MERKEZDE YER ALACAKLARI SEÇİCİ KURUL BELİRLEYECEK



İlk etapta 60 kişilik kapasiteyle iki yıl ücretsiz olarak hizmet verecek merkezi kullanacak girişimcileri, akademisyenler ve yaratıcı endüstri alanında tanınmış isimlerden oluşan seçici kurul belirleyecek. Crea Centers'da çalışacak girişimciler, uluslararası bir organizasyonun parçası olarak, diğer ülkelerdeki girişimcilerle bilgi paylaşımı ve çalışmalarını farklı ülkelerde duyurma imkânı bulacaklar.



2019 yerel seçimleri öncesinde planlanan ve söz verilen projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "BSB 757 referans numaralı CREA CENTERS isimli projemiz, "Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü'nün ulusal otorite görevini yürüttüğü Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın ikinci teklif çağrısı kapsamında desteklenmektedir. 25 Aralık 2020 tarihinde uygulama süreci başlamış olan projemizin toplam bütçesi 1,5 milyon Euro, belediyemize ayrılan hibe tutarı ise 600 bin Euro'dur. 24 ay sürecek projemizde, Çekmeköy Belediyesi lider ortak olarak yer alırken, Ukrayna'dan Ukrayna İş Destekleme Merkezleri Birliği, Romanya'dan Köstence Belediyesi, Yunanistan'dan Kavala Belediyesi, Bulgaristan'dan Byala Belediyesi ise diğer ortaklar olarak katılım göstermektedir.



Projenin Genel Hedefi, program bölgesinde yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren; sanatçı, tasarımcı, mimar, mühendis, akademisyen ve diğer disiplinlerden kişilerin ücretsiz olarak faydalandığı, fikirlerini somut tasarımlara dönüştürebilecekleri, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, girişimcilik ve mentörlük gibi konularda destek alabilecekleri bir merkez kurmaktır. Ayrıca Karadeniz bölgesinde 5 ülkedeki yaratıcı endüstrilere hizmet eden diğer bireylerle ortak bir iletişim ve paylaşım ağına katılımları sağlanacaktır.



Kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörü, Avrupa'daki ekonomik durgunluk sırasında bile büyümesine devam edebilen, dünyada en fazla istihdam olanağı sunan 3. sektördür ve yalnızca Avrupa Birliği'nde 7 milyon kişiye istihdam yaratmaktadır. Proje kapsamında tasarımında doğadan ilham alınan, orman içerisinde paylaşımlı bir ofis binası, Crea Centers Çekmeköy'ün yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilecektir. Sonrasında bu merkezde çeşitli etkinlikler, seminerler, ilk gösterim etkinlikleri, yaratıcılık konuşmalarının gerçekleşmesi sağlanacaktır." dedi.