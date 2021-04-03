SHGM’den Boeing 737 MAX açıklaması: Direktifleri yerine getirenler uçabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen Boeing 737 MAX tipi uçaklarının Türkiye'de tekrar uçabilmesi için Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED) yayınladı. Direktifteki işlemlerin gerçekleştirildiği uçaklar Türkiye'de de uçabilecek



Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen, bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerin verdiği izinler doğrultusunda geçen yıl sonundan itibaren ABD, Kanada ve Avrupa'daki bazı ülkelerde uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçaklarının Türkiye'de de seferlere başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor.



KAZALAR SONRASI UÇUŞLARI DURDURULMUŞTU



SHGM, bu tip uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED) yayımladı. Bu tip uçaklar, bakım, tasarım değişikliği, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ve pilot eğitimlerini de içeren işlemlerin gerçekleştirilmesiyle Türkiye'de de tekrar uçabilecek. SHGM' den yapılan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklarının uçuşları tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı



DİREKTİFLERİ UYGULAYAN UÇABİLECEK



Açıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek " Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi