Derince yatırımı 2 bin ilave istihdam çıkaracak

Türkiye ekonomisi ile ilgili yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara rağmen, iş insanları yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Halen her sektörde birçok iş insanı üretim ve istihdamını güçlendirecek yüzlerce milyon dolarlık dev projelerini hayata geçirmekte bir an bile tereddüt etmiyor. Bu isimlerden biri olan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Türkiye'nin geleceğine inanan insanlardan olduğunu söylüyor. Bu nedenle de yeni yatırımlara başlamakta hiç tereddüt etmediğini belirtiyor. Özelleştirmeden 2015'te işletme hakkını 39 yıllığına devraldığı Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda bugüne kadar 200 milyon dolarlık yatırım yapan Safi, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırımın daha startını verdi. Yeni yatırım Derince'de ilave 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hakan Safi, hedeflerininin 15 bin çalışana ulaşmak olduğunu söyledi.Türkiye'nin en büyük kömür tüccarı olarak bilinen Safi Holding, 2015 yılında özelleştirmeden devraldığı Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda bu güne kadar 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. İyileştirme ve genişletme yatırımlarıyla limanın 450 bin metrekare olan alanı 780 bine çıkarıldı. Bu yıl başlattıkları 300 milyon dolarlık yatırımla liman alanını 1.1 milyon metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Hakan Safi, "İki yılda bitecek bir yatırımla limanın değeri 1 milyar doları geçecek. Şu an Körfez'de en büyüğü olan ve Türkiye'de ilk üçte olan limanımız birinci sıraya çıkacak" diye konuştu.Önümüzdeki 10 yılda büyümeye paralel olarak liman kapasitelerinin ülkeye yetmeyeceğini söyleyen Safi, şunları anlattı: "Bu nedenle Türkiye'de ve yurtdışında başka limanlar da arıyoruz. Görüşmelerini yapıyoruz. Yurtdışından ortaklık teklifleri geliyor ama hiç ilgilenmiyoruz. Biz yeni Türkiye'nin yeni limancısı olarak yurtdışında da büyümek istiyoruz. 2-3 limana bakıyoruz bu anlamda. Bizim için çok önemli bir pazar olan Afrika'ya odaklandık, orada büyümek istiyoruz."Küresel ticarette büyük sıkıntılara yol açan konteyner krizine de değinenen Hakan Safi, ihracatçı firmaların bu sorunu aşmak için çözüm alternatifi buldukları bilgisini verdi. Safi, şunları kaydetti: "İhracatçı firmalar bir araya gelip ortak gemi gönderiyorlar. Bu ara formül olarak bulundu. Esas çözüm yolu elbette bu değil. Konteynerlerin bir şekilde Türkiye'ye gelmesi gerekiyor."HOLDİNGİN üç yıl önce özelleştirmeden satın aldığı Çorum Şeker Fabrikası'nda da yatırımları devam ediyor. Çorum'da 2.800 çiftçiyle çalıştıkları bilgisini paylaşan Safi, "Bu yıl çiftçilerimize 450 milyon lira ödeme yaptık. Biz devletimizin işletmelerini alıp büyütmeyi seviyoruz. Oraya da 150 milyon TL yatırım yaptık, 100 milyon TL'lik bir yatırımımız daha var" dedi. Şekerin çok stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Safi, şöyle devam etti: "Tarım Türkiye'nin odaklanması gereken bir sektör. Bu alanda yatırımlarımız devam edecek. Türkiye'nin cari açığını azaltacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çiftçilerimize ithal ettiği bir ürünü ürettireceğiz." Kampanya dönemlerinde şekerde çalışan sayılarının 1.000 kişiyi geçtiğini söyleyen Safi, 500'den fazla sabit istihdamlarının olduğunu kaydetti. Yatırımlarla fabrikayı ihracat yapar duruma getirerek lig atlattıklarını söyleyen Hakan Safi, "Şeker fabrikasında ihracatçı konuma yükseldik. Suriye, Irak, Gürcistan ve Afrika pazarına ürün satıyoruz. Avrupa'ya da satmak istiyoruz. Bu yıl 20-25 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Seneye ihracatımızı iki kat daha artırmayı planlıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız devam edecek. Özelleştirilecek fabrikaları satın almak isteriz."TÜRKİYE'NİN önünün açık olduğunu söyleyen Hakan Safi, "Bizi rahat bıraksalar Güney Kore'yi de Dubai'yi de geçeriz. Sorunlarımızı çözersek ekonomimiz kısa sürede üç kat büyür. Kazandığımızı ülkemize yatırıyoruz. Yatımız, katımız yok ama çalışanlarımız var. Biz onlarla mutlu oluyoruz. Türk pasaportu taşıyoruz. Çalışmayı seviyoruz, istihdam yaratarak mutlu olan bir aileyiz" dedi.