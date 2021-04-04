Metro Türkiye, 430 sebze meyveyi yakın takibe aldı

GIDA güvenliği konusunda birçok proje hayata geçiren Metro Türkiye, son olarak "Tabağında ne var?" hareketini başlattı. Toplam 8 bin 500 adet ürünü kapsayan 430 taze sebze ve meyve çeşidinin tarladan sofraya uzanan hayat hikâyesi, 15 farklı izlenebilirlik bilgisi ile paylaşılıyor. Hem profesyonel müşteriler hem de son tüketiciler, ürünün etiketinde yer alan QR kodu okuttuğunda, hangi çiftçinin ürünü hangi tarlada ne zaman hasat ettiğinden, ürünün pestisit ve ağır metal analizlerine, hasat edildiği tarla ve paketlendiği tesislere kadar tüm hikâyesini görebilecek. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, "Pandeminin güvenli ürün seçiminde farkındalık yaratması, taklit ve tağşişte yaşanan artışlar ve kontrolsüz, bilinçsiz pestisit kullanımı gıdanın olduğu her yerde beklentileri değiştiriyor" diye konuştu.