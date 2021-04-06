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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:17

’da ekoturizm atağı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da ekoturizm atağı

’da, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra birçok farklı alanda çalışmalar yapılıyor. Pandemi döneminde, muhteşem coğrafyasıyla, kalabalıktan uzak, ‘izole tatil’ yapmak isteyen turistlerin uğrak noktası olan Muğla bölgesinde ekolojik turizm çalışmaları başladı. Ticaret Odası tarafından, ücretsiz olarak ekoturizm eğitimleri, yüz yüze ve online olarak veriliyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Echo-Turizmin Farkındayız" projesi 5 gün sürecek eğitimlerle başladı. FTSO'nun GEKA 2020 Teknik Destek Programı kapsamında yüzde 100 destekle hibe alan, "Echo-Turizmin Farkındayız" Eğitim ve Danışmanlık Projesi" başladı. Ücretsiz olan yüz yüze ve online olarak katılım sağlanabilen ekoturizm eğitimi, 9 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Projenin ilk bölümü olan eğitim faaliyetleri kapsamında, FTSO üye işletmeleri başta olmak üzere yatırımcılara, girişimcilere, öğrencilere ve yöre halkına 5 gün sürecek toplamda 25 saatlik eko turizm ve farkındalık eğitimi veriliyor. 5 Nisan Pazartesi günü başlayan ve 10.00-17.00 saatleri arasında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin temsilcisi Emre Karabacak tarafından verilen eğitim kapsamında, katılımcılara, sürdürülebilir turizm, turizm-çevre ve ekoloji ilişkisi, eko turizmin tanımı, anlamı ve önemi, eko turizm faaliyetlerinin içeriği, dünyada ve Türkiye'de eko turizm, bölgede gerçekleştirilebilecek eko turizm aktiviteleri, eko turizmde devlet destekleri ve yasal mevzuat hakkında bilgi aktarılıyor.

FTSO üyelerine, girişimcilere, yatırımcılara, öğrencilere ve ekoturizm eğitimi almak isteyen herkese açık olan eğitime dair programa ve online katılım için zoom bağlantı linkine http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=6999 adresinden ulaşılabilir.

İKİNCİ AŞAMA DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Projenin ikinci bölümü olan danışmanlık faaliyetlerinin kapsamı ise Fethiye ve Seydikemer'de eko turizm potansiyeli taşıdığı belirlenen; Faralya ve Likya Yolu, Kayaköy ve Yeşilüzümlü hattı olmak üzere 4 noktaya ilişkin eko turizm rotaları oluşturulacak. Ardından bu noktalarda gerçekleştirilecek eko turizm faaliyetlerinin yol haritası belirlenecek.

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Muğla’da ekoturizm atağı
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