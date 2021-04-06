Nisan ayı KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere burs ve kredi imkânı sağlanmaktadır. Bugün gelen son dakika bilgisi ile beraber KYK burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre başladığı ifade edildi. Binlerce öğrenci "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
Nisan ayı ödemelerine ilişkin son açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını ifade eden Bakan Kasapoğlu "Nisan ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Pandemide; uzaktan eğitim sürecinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci arkadaşımıza 11 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Her zaman ve her şartta gençlerimizin yanındayız." İfadelerine yer verdi.