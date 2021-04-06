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Giriş Tarihi: 6.4.2021 17:23

Nisan ayı KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!

Nisan ayı KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!

tarafından öğrencilere sağlanmakta olan KYK bursları için ödemeler bugün itibarıyla başladı. 2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira ödenecek olan burs ve kredi ödemeleri “KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusu ile gündeme geldi. İşte TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri…

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere burs ve kredi imkânı sağlanmaktadır. Bugün gelen son dakika bilgisi ile beraber KYK burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre başladığı ifade edildi. Binlerce öğrenci "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin son açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını ifade eden Bakan Kasapoğlu "Nisan ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Pandemide; uzaktan eğitim sürecinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci arkadaşımıza 11 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Her zaman ve her şartta gençlerimizin yanındayız." İfadelerine yer verdi.

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Nisan ayı KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!
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