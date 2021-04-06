Nisan ayı KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere burs ve kredi imkânı sağlanmaktadır. Bugün gelen son dakika bilgisi ile beraber KYK burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre başladığı ifade edildi. Binlerce öğrenci "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?