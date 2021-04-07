Bu yılın ilk üç ayında 18 milyon yolcuya hizmet verildi

Koronavirüs salgınında tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında yılın ilk üç ayında 18 milyona yakın yolcuya hizmet verilirken üst geçişler ile birlikte toplam 238 bin 448 uçak trafiği gerçekleşti. Mart ayında 17 bin 462 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı ise üç ayda 46 bin 427 uçak ve 5 milyon 542 bin 158 yolcu trafiği gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart ayında üst geçişlerle birlikte havalimanlarında 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları kargo, posta ve bagaj trafiği ise mart ayında iç hatlarda 43 bin 848, dış hatlarda ise 183 bin 384 ton olmak üzere toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.



İLK ÜÇ AYDA 17.6 MİLYON YOLCU



Koronavirüs salgınında yolcuların güvenle seyahat edebilmeleri için tüm önlemlerin alındığı havalimanlarında bu yılın ilk üç ayında üst geçişler ile birlikte toplam 238 bin 448 uçak trafiği gerçekleşirken, transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı ise 17 milyon 677 bin 767'e ulaştı. Bu dönemde havalimanları kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 600 bin 433 tona ulaştı.



İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Mart ayında 17 bin 462 uçuşla Avrupa'dan en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda bu ayda toplamda 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi. Böylece üç aylık sürede ise 46 bin 427 uçak ve 5 milyon 542 bin 158 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 9 bin 80 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 55 bin 507 uçak trafiği gerçekleşti.