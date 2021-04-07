Dünyada Bezos Türkiye’de Ülker

AMERİKAN dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi yayınlandı. Salgına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı. Milyarder sayısı da 660 kişi artarak 2 bin 755'e yükseldi. Listeye bu yıl 493 yeni isim girdi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle 4'üncü kez dünyanın en zengin insanı oldu. Onu Elon Musk ve Bernard Arnault izledi. Listede Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu. Onu Erman Ilıcak ve Ferit Şahenk takip etti.