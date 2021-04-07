İl il 2021 güncel fındık fiyatları! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ticaret borsalarından gelen son bilgiye göre; 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton işlem gördüğü ifade edilen fındığın fiyatları özellikle üreticiler tarafından merak ediliyor. Kış sezonu kapanıp yeni sezon için hazırlıklarına başlayan vatandaşlar bu kapsamda "2021 Fındık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna ilişkin güncel yanıtı araştırmaya başladı. İşte 2021 fındık fiyatları…
Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördü.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde borsalarda toplam 459 bin 800 ton fındık işlem gördü.
En fazla işlem 96 bin 985 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 82 bin 773 tonla Sakarya, 69 bin 861 tonla Bolu/Düzce ve 51 bin 41 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.
2021 NİSAN İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL