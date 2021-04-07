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Giriş Tarihi: 7.4.2021 10:34 Son Güncelleme: 7.4.2021 10:34

İl il 2021 güncel ! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

İl il 2021 güncel fındık fiyatları! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni sezona başlarken üreticiler 2021 konusunda detayları merak ediyor. Özellikle salgın sürecinde ekonomik yönde yaşanan problemlerin fiyatlarda değişime yol açıp açmayacağı konusunda gözler konuyla ilgili gelişmelere çevrildi. Bu noktada “2021 Fındık fiyatları ne kadar oldu?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte il il fındık fiyatları güncel listesi…

Ticaret borsalarından gelen son bilgiye göre; 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton işlem gördüğü ifade edilen fındığın fiyatları özellikle üreticiler tarafından merak ediliyor. Kış sezonu kapanıp yeni sezon için hazırlıklarına başlayan vatandaşlar bu kapsamda "2021 Fındık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna ilişkin güncel yanıtı araştırmaya başladı. İşte 2021 fındık fiyatları…

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde borsalarda toplam 459 bin 800 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 96 bin 985 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 82 bin 773 tonla Sakarya, 69 bin 861 tonla Bolu/Düzce ve 51 bin 41 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

2021 NİSAN İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

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İl il 2021 güncel fındık fiyatları! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?
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