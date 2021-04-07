Hisse devrine MKK güvencesi geliyor

Hükümet ticarette güveni artıran adımlara yenisini ekledi. Hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirimde bulunacak. Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, pay senetlerinin devrinde MKK güvencesi sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Düzenlemeyi ticaretin daha güvenli yapılabilmesi için hayata geçirdik" dedi. Ruhsar Pekcan, bu senetlerin ve bunlara sahip olanların MKK'ya bildirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, "Hamiline Yazılı Pay Kayıt Sistemi de uygulamaya alındı. Bildirimler bu sistemle elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilecek" dedi. Pay sahipleri çizelgesi ve bu kapsamda alınacak ücretler de netleştirildi. Önceki uygulamada pay senedinin devralana teslimi yeterliyken, kanun değişikliğiyle birlikte devrin MKK'ya bildirilmesi gerekli olacak. Bildirim yapılmadığı sürece pay sahipleri, kanundan doğan paya bağlı haklarını kullanamayacak. Mevcut hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2021'e kadar tamamlanacak.