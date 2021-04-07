Türkiye e-ticarette 3.5 kat hızlı büyüdü

Türkıye'dee-ticaret hacmi, pandeminin etkisiyle, 2020'de küresel bazdaki büyümenin 3.5 katına ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin 2019'a göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "E-ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 9.8'den 15.7'ye çıktı" dedi.Pekcan, dünyada e-ticaretin yıllık bazda yüzde 18 büyüdüğünü, 2020 yılı dünya e-ticaret hacminin 4.3 trilyon dolar olduğunu söyledi. Pekcan, 2020'de kaydedilen e-ticaret tutarının, 207 milyar lirayla yüzde 91.4'ünün yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lirayla yüzde 4.2'sinin diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9.9 milyar lira ile yüzde 4.4'ünün ise yurt dışından yapılan alımlardan oluştuğunu belirterek, toplam e-ticaret içindeki perakende ticaretin payının ise yüzde 64 olduğunu vurguladı. Pekcan, E-ticarette sipariş adetlerinin de 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 1 milyar 366 milyondan, 2 milyar 297 milyona çıktığını ifade etti. Pekcan, geçen yıl salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediğini, e-ticaretin artış trendini sürdürdüğünü belirterek, "E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı bir önceki yıla göre yüzde 51.8'lik önemli bir artışla yüzde 4.1 olarak gerçekleşti. e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9.8 iken, 2020'de 5.9 puan artışla ortalama yüzde 15.7'ye yükseldi. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12.3 civarında" diye konuştu.BAKAN Pekcan, e-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 38 ile giyim, ayakkabı ve aksesuvar, yüzde 56 ile elektronik, yüzde 61 ile yemek, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200'ün üzerinde artışla gıda-süpermarket sektörünün en fazla artış gösteren alanlar olduğunu bildirdi. Pekcan, ortalama sepet tutarının 98 lira 50 kuruş olarak gerçekleştiğini söyledi.-ticaretin güvenli yapılmasına ilişkin altyapılara verdikleri öneme dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-ticarette güven damgası" uygulaması kapsamında bugüne kadar 35 e-ticaret sitesinin bu damgayı aldığını bildirdi.