Arkas’a İtalya’dan Liyakat Nişanı

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkİtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle İtalya devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü. İtalya tarafından, 2007'de sınırlı sayıda verilen en yüksek onur sınıfı ödülü İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı'na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görülen Lucien Arkas 14 yıl sonra Şövalyelik'ten daha yüksek bir mertebe olan Subaylık liyakat nişanı (Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) ile onurlandırıldı. Törene İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michelle Moubarak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve nişanlısı ile çocukları katıldı.