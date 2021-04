Durmaya vaktimiz yok gece-gündüz çalışıyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "Milli Muharip Uçak (MMU) gibi Türkiye'nin beka projesini ülkemize kazandırmak için gecegündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kotil, "İnşallah 18 Mart 2023'te MMU hangardan çıkacak. Rakiplerimiz tecrübe olarak bizden önde seyrediyorlar. Bu sebeple bizim duracak, duraklayacak vaktimiz yok" dedi. Kotil şu açıklamaları yaptı:Dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan 5'inci nesil savaş uçağını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. MMU sadece bir muharebe uçağı değil, aynı zamanda ülkemizin müreffeh yarınları için bir beka projesi. MMU, barındırdığı teknolojilerle ülkemizi devler ligine taşırken, aynı zamanda diğer alanlarda yeni nesil teknolojilere de kapı aralayacak.MMU projesinde şu an bin çalışma arkadaşımız görev yapıyor. Ancak yeni hizmete alacağımız MMU Mühendislik Üssü'nde yaklaşık 3 bin kişi görev alacak. Bu sadece mühendislik tarafındaki ön gördüğümüz çalışan sayısı. Seri üretime geçtiğinde teknisyen ve mühendislerimizle önemli bir iş gücünü bu projede toplayacağız.MMU projemizi dünyanın yüksek yerlilik oranı ile üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde havacılık alanında oluşan ekosistem her geçen gün gelişiyor ve bu durum bizim yerlilik oranımızı artırmamız için büyük bir fırsat. Bu kapsamda önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Fakat ilk hangardan çıkacak olan uçak tabii ki yüzde 100 yerli olmayacak.TUSAŞ olarak devletimizin emrinde çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle son yıllarda önemli başarılara imza attık. Biz dünya havacılık ekosisteminde kendini kanıtlamış birkaç ülkeden biriyiz. Rakiplerimiz tecrübe olarak bizden önde seyrediyorlar.TUSAŞ olarak özellikle global havacılık ekosisteminin önemli şirketleri için kritik yapısal komponent imalatında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olduklarını söyleyen Kotil, şunları kaydetti: "F16 imalatı ile başlayan bu süreçte bugüne gelene kadar önemli tecrübeler kazandık. Ciromuzun yüzde 25'e yakın bir kısmı bu faaliyetlerimizden edindiğimiz ihracat kalemlerinden geliyor. Her yıl yeni iş birlikleri ile bu faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Teknolojinin Ar-Ge'sine yatırım yapıyoruz. Dünyada birçok havacılık şirketinin özellikle kritik parçalarında kendi üretim üsleri haricinde tek kaynak üretici konumundayız. Toplam ciromuzun yüzde 40'ını Ar-Ge yatırımlarına harcıyoruz."