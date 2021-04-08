Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok

Kayseri'nin geleneksel lezzetlerinden pastırma ve sucuğun ramazan ayında daha çok tüketildiğini söyleyen Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında hem Kayseri hem diğer illerimizde pastırma ve sucukta perakende satış fiyatında herhangi bir artış yapılmayacak" dedi. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatının artmaması için büyük gayret gösterdiklerini belirten Bağlamış, şunları söyledi: "Elimizden geldiği kadar pastırma ve sucukla ilgili fiyat artışı olmaması için çalışma ve gayret içerisindeyiz. 2021'de fiyatlar perakendede 70 ile 90 lira aralığına yerleşti."