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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:54

Alanya'da Ulaştırma Bakanı ziyaretlerini sürdürüyor

MEHMET AL
Alanya'da Ulaştırma Bakanı ziyaretlerini sürdürüyor

'nın Alanya İlçesini birtakım incelemelerde bulunmak üzere ziyaret eden ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve birim amirleri ile buluştu.

Antalya'nın Alanya İlçesini birtakım incelemelerde bulunmak üzere ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve birim amirleri ile buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Meclis Üyeleri ve birim amirleri tarafından çiçekle karşılandı. Bakan Karaismailoğlu, belediye ziyaretinden ardından AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı binasına geçti. İlçe Başkanlığında Bakan Karaismailoğlu'nu Başkan Toklu ve ekibi eksiksiz karşıladı. Parti binasının toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve meclis üyeleri de yer aldı. Buradaki görüşmenin ardından Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulunmak üzere Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan şantiyeye geçti.

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Alanya'da Ulaştırma Bakanı ziyaretlerini sürdürüyor
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