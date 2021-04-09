Karaismailoğlu: Yatırımlarla turizm gelişecek

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Alanya Doğu Çevreyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Alanya'ya yapılan yatırımlardan bahsederek turizmi geliştirmenin yatırımlarla mümkün olacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

Dağıyla, deniziyle, yeşiliyle, her mevsim güzel olan Alanya'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, şahsım ve Bakanlığım adına hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin turizm denilince akla ilk gelen ili Antalya, bu özelliğiyle adeta Akdeniz'de turizmin başkenti. Antalya'nın en büyük ilçelerinden Alanya da turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle hem Antalya'mızın hem de ülkemizin ekonomisine omuz veriyor. Bizler de Antalya ve tüm ilçelerinin turizmde olduğu gibi tarımda, sanayide ve ticarette de lider olması için altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz.

'BAKAN YATIRIMLARLA TURİZM GELİŞECEK'

Turizmi ve turizm gelirlerini geliştirmek yatırımlarla mümkün oluyor. Aynı tarım, sanayi ve ihracat açısından olduğu gibi. Geliştirilen projelerden sadece hazinemiz milyarlarca Euro kazanıyor. Ortaya koyduğumuz ekonomik katkı sayesinde yüz binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde burada devam eden karayolu yatırımlarının tamamlanması ile Antalya ve çevre iller daha da gelişecek. Antalya'nın yeni altyapıya kavuşması demek, gelen turist sayısının artması demek, bölgenin daha da gelişmesi demek, iş demek, aş demek, gençlerimiz için yeni sosyal ve ekonomik olanaklar demek.

ALANYA DOĞU ÇEVRE YOLU'NU ANLATTI

Yapımına 2006 yılında başladığımız Alanya Doğu Çevre Yolu projesinin toplam uzunluğu 15 kilometre, bedeli 607 milyon 825 bin liradır. Hasbahçe-Kagıcak arasında mevcut sahil yolunun kuzeyinden geçiş sağlayacak yolumuzun 5 kilometresini bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı olarak tamamladık.

Proje kapsamında inşa ettiğimiz 3 çift tüp tünel olan Dim, Oba ve Mahmutlar tünellerinin toplam uzunlukları 5 bin 195 metredir. Alanya Doğu Çevreyolu tamamlandığında, mevcutta 18 kilometre olan geçiş mesafesi, 15 kilometreye, seyahat süresi ise 30 dakikadan 10 dakikaya inecek. Öte yandan geçiş hızı, saatte 36 kilometreden 90 kilometreye çıkacak.

Proje ile yılda; zamandan 191 milyon 730 bin lira, akaryakıttan da 27 milyon 358 bin lira olmak üzere toplam 219 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevre yolumuzla birlikte yıllık ortalama 11 bin tonun üzerinde karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz. Ne mutlu bizlere ki, Türkiye'nin bütün ihmal edilmiş, yarım bırakılmış işlerini tamamlamak, yeniliğe ve yaşam kalitesine hasret kalmış halkımıza beklediği hizmetleri götürmek bizlere nasip oldu.

Aşkla bağlı olduğumuz bu uçsuz bucaksız vatan topraklarımız üzerinde şu anda biz konuşurken tam 3900 şantiyemizde işçilerimiz mühendislerimiz alın teri döküyorlar. Hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Her şeyi vaktinde ve bir an evvel yapmak en büyük arzumuz.

'ALANYA'YA KONFORLU VE EMNİYETLİ BİR ÇEVRE YOLU TESLİM EDECEĞİZ'

Alanya Doğu Çevre Yolumuzun inşasını da hızlandırarak bir an önce nihayetlendireceğiz. Alanya halkına konforlu ve emniyetli çevre yolunu mümkün olan en kısa zamanda teslim edeceğiz. Zira, aziz milletimiz hizmetin en kalitelisine layıktır. Sözlerimi bitirirken sizlerin huzurunda, Antalya'daki tüm kara, hava, demir ve denizyolu yatırımlarımızda, mühendisinden işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.

'TÜRKİYE HIZLI KARAR DÖNEMİNDE'

Türkiye, artık, yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktı! Türkiye olarak adeta kabımıza sığmıyoruz… Ülkemiz, her alanda büyüyen, birbirinden önemli stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda da ana oyun kuruculardan biri hâline gelmiş bir ülkedir.

Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika'nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzakdoğu'yu bağlayan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ederek, dünyanın köprüsü haline geldik.

'KANAL İSTANBUL'A HIZ VERDİK'

Marmara Bölgemizi, Marmara Ringi'ni oluşturmak hedefiyle Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi eserlerle donattık. 1915 Çanakkale Köprümüzü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalarımıza hız verdik. Stratejik projemiz Kanal İstanbul'la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz. Bu projeler sayesinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz dünya ticaretinin kavşak noktası haline gelecektir. Yatırımlarımız sadece batıyı kapsamıyor. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızı dev limanlarla donatıyor, ülkenin iç kesimleriyle bağlantılarını güçlendiriyoruz.

'HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN'

Ülkemizin doğusu ile güney doğusunu da kalkınmada avantajlı hale getirmek üzere köprüler, tüneller, demiryolları ile donatıyoruz. Neticede "bütünsel kalkınma" hedefiyle yola çıkan bizler, fırsat eşitliğini ve kalkınmada eşitliği yurt sathına yayıyoruz. Tüm bu projeler Türkiye'nin zenginleşmesi, dünyanın lider ekonomilerinden biri haline gelmesi içindir. Çocuklarımız ekonomik sorunları aşsın, dünyadaki akranlarıyla aynı olanaklara ve yaşam kalitesine sahip olsunlar diyedir.

ANTALYA'DAKİ YATIRIMLAR

• 2003 yılından bu yana hükümetlerimiz döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımlarına 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

• Bu yatırımlarımız içinde kuşkusuz önemli payı %62'ye yakın orana tekabül eden 670 milyar 200 milyon lira ile karayolları yatırımlarımız almaktadır.

• 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, hükümetlerimiz döneminde 3,6 kat artırarak, 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2023 yılında 39 bin kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz.

• Hükümetlerimiz öncesinde, yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkâna kavuşturduk.

• 2003'te 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık.

• Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda %80 oranında artarken, kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında %79 oranında azalma oldu.

• Bölünmüş yollarımızdaki hızımızı, saatte 40 kilometreden, 88 kilometreye çıkarırken, seyahat süresini yarıya indirdik.

• Yollarımızın işletme performansının artırılmasıyla, bugün, zaman ve akaryakıttan yıllık 19 milyar liraya yakın tasarruf sağlıyoruz.

• Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yap-işlet devret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık.

• 2003'te ilimizde ancak 197 kilometre bölünmüş yol var iken, 468 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardık.

• 2003'te yolların sadece 122 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalı iken, 766 kilometre daha bu standartta yol yaparak, 888 kilometreye uzattık.

• Antalya il genelinde hâlen, 918 kilometresi devlet, 857 kilometresi ise il yolu olmak üzere, toplam 1.775 kilometre yol ağı bulunmaktadır.

• Bunun yanında, 15'i tek tüp, 4'ü çift tüp olmak üzere toplamda 18 bin 889 metre uzunluğunda 19 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.

• İl genelinde yaptığımız 154 köprünün toplam uzunluğunu 17 bin 753 metreye ulaştırdık.

• Antalya'da, Karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktar, %295 artış ile 17 milyar 132 milyon liraya ulaştı.

• Bugün Antalya il genelinde devam eden 14 büyük karayolu projesinin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon lirayı aştı."

Bakan Karaismailoğlu, bu açıklamalarının ardından vatandaşları ve basın mensuplarını selamlayarak, "Sözlerimi bitirirken sizlerin huzurunda, Antalya'daki tüm kara, hava, demir ve denizyolu yatırımlarımızda, mühendisinden işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız." dedi.