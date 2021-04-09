Sahillerde iskele kirliliğine son!

Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekraktif) yapılan iskelelerin görüntü kirliliğini önlemek için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirledi. Buna göre iskeleler kumluk alanlarda değil, kıyının kayalık alanlarında yapılabilecek. Bu iskelelere deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. Genişliği 3 metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.