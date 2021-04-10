Kocaeli için müjde! Dev şehir hastanesi için tarih belli oldu

"HASTANEMİZİ YIL SONUNDA AÇACAĞIZ"

Pehlevan, "Hastanemizi yıl sonunda açacağız. Kocaeli'de nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız. Bu konudaki çalışmalarımız hem personel planlaması hem de tıbbi cihaz planlamasını Sağlık Bakanlığımız nezdinde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Kocaeli'de sağlık yatırımları yine var. Çayırova Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin de bu yıl içinde açılması hedefleniyor. Bu tesislerin de yapılması ile birlikte Kocaeli'de sağlık altyapısı sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Uzun yıllar ciddi bir aksaklık yaşanmayacağı kanaatindeyiz" dedi.