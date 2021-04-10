MAX uçakları geri dönüyor

(THY), iki yıl aranın ardından ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan Boeing 737-MAX tipi uçakları gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filodaki TC-LCE kuyruk tescilli uçak dünkü test uçuşunu başarıyla tamamladı. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçak, Marmara Denizi üzerinde yaklaşık bir saatlik test uçuşu yaptı. İlk tarifeli uçuşun 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında olacağı öğrenildi.THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitimle B737 MAX tipi uçaklara hakim olacak.