Sağlık verilerini de çaldılar!

Aralarında koronavirüs vakalarına ait güncel dataların da bulunduğu binlerce sağlık verisi data hırsızlarının ve dolandırıcıların eline geçti. Kanser hastalarından, cinsel hastalıklara, sigara bırakma tedavisi görenlerden saç ektirenlere kadar hemen her alanda ulaşılabilir hale gelen bu datalar internetten de alenen satılmaya başlandı. www.cagrimerkezidatasi. xyz adresi üzerinden satılan datalara dünyanın 4 bir yanından talep geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu için kılı kırk yaran ve ciddi tedbirler alan firmaların emekleri de bu dev sızıntılar nedeniyle heba olmuş durumda. Günlük koronavirüs datalarını ele geçiren telefon dolandırıcıları, kendilerini Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj atıyormuş gibi göstererek hastaları çeşitli yöntemlerle de dolandırıyor.Hastaların datalarını ele geçiren dolandırıcılar bu bilgileri öncelikle güven kazanmak amacıyla kullanıyor. Vatandaşları gönderdikleri mesajlarla resmi internet sitelerine çok benzeyen uygulamalara yönlendiren dolandırıcılar, genellikle kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Mesajlarda "Sayın vatandaşımız koronavirüs takip sürecindesiniz. Randevu ve ilaç takvimi oluşturmak için tıklayın" şeklinde ifadeleri kullanan dolandırıcıların asıl mesaisi link tıklanınca başlıyor. Söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, casus yazılım sistemi ile kişisel bilgiler ele geçirilip mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak kişisel hesaplar boşaltılabiliyor.Dolandırıcılar tarafından kurulan çağrı merkezlerinin gündeminde diğer hastalık türleri de var. "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz" diyerek vatandaşları arayan dolandırıcılar, şahsi hastalıklara ait veriler üzerinden güven sağlayıp, kişilerin tüm kişisel bilgilerini alıyor ve dijitaldeki finansal varlıkları üzerinden haksız kazanç sağlıyor.İnternette açıkça satışa çıkan datalarda neredeyse yok yok. Cinsel sorunları için ilaç kullananlardan tuttukları takımlara kadar hemen her alanda KVKK kurallarını hiçe sayan datalar kolaylıkla alıcı ve satıcı bulabiliyor. En fazla rağbet gören datalar ise şunlar olarak sıralanıyor: Masaj salonu kullananlar, bitkisel ürün alanlar, check-up yaptıranlar, cinsel performans sorunu yaşayanlar, tuttuğu takım datası, okul-hastane dataları, sağlık-sigorta, dini ürün pazarlama, kargo takip dataları, marka elektronik ve giyim dataları, cep telefon dataları, spor merkezi kayıt dataları...Uzmanlara göre, son dönemde milyonlarca kişinin, kredi kartından tapu ve sağlık bilgisine, kimlik numarasından cep telefonuna kadar her türlü kişisel verisi ortalığa saçıldı. Verilerin en fazla çağrı merkezleri ve bankalardan sızdırıldığı tahmin ediliyor. Bilgilere erişmek için kimi zaman hacker, kimi zamanda kurum içi rüşvet mekanizması kullanılıyor.