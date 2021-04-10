TMO patates alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depolarda çürümeye başlayan ve üreticinin satamadığı yemeklik patatesleri almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanın alımına başlandı.

TMO tarafından alınan patates ve kuru soğanlar 81 ilde valilikler aracılığıyla ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

TMO, patates alımına Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünden başladı.

Buradaki çiftçilerin depolarındaki patates, paketlenerek kamyonlara yüklendi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla TMO'nun patates alımına başladığını söyledi.

Hummalı bir çalışmaya başladıklarını aktaran Güldal, "Yeni mahsulün önünü açmak için ramazan ayından önce depoda kalan patatesleri öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için çalışmaya başladık. Bugün ilk kamyonlarımız yüklenmeye başladı. Akşam yola çıkacaklar, pazartesi günü sabah da büyükşehirler başta olmak üzere dağıtımlar gerçekleştirilecek. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızın yaptığı organizasyonlarla çok kısa sürede sofralara intikal edecek. Bu bir milli servet. Hem üreticilerimizin üretim noktasındaki mali kayıplarını önlemek maksadıyla hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına katkı sunmak aracılığıyla devletimiz bu çalışmayı talimatlandırdı. Burada en kaliteli, tüketime uygun patateslerimizi çuvallayarak nakliyelerini gerçekleştirerek, mümkün olduğu kadar yüksek tonajda ürünü, en seri şekilde sofralara intikal ettireceğiz." diye konuştu.

Alımda bir ton sınırlama olmadığını vurgulayan Güldal, "Çiftçimiz ne kadarını hazırlarsa, ne kadarını teslim edebilirse tamamını alıp ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına ulaştıracağız." dedi.

Güldal, patatesi 85 kuruştan aldıklarını ve nakliyenin de kendilerine ait olduğunu sözlerine ekledi.

ÇKS'YE KAYITLI ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİ ALINIYOR

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da "ÇKS'ye kayıtlı olan bütün çiftçilerimizin ürünleri alınacak. Öncelik ev altı depolarına verildi. Buralarda da 100 bin ton civarında patates var. Daha sonra da soğuk hava depolarındaki çiftçilerimizin ürünleri alınacak." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Patates üreticisi İsmail Güney de Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, "Biz de kazanıyoruz, ihtiyaç sahiplerine de bir faydası oluyor. Çok memnunuz bu uygulamadan. Köyümüzde 100 civarında patates üreticisi var. Köyümüzde de 4 bin civarında patates vardı. Kamyonlara yüklemeye başladık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun bizi bu dertten kurtardığı için" diye konuştu.