Aradığınız ürünleri canlı yayında bulun

Canlıyayın izlemelerinde salgın döneminde büyük artış oldu. İnternette tüm platformlarda canlı yayın seçenekleri çoğalınca, bunların performansının değerlendirilmesi için yeni girişimler ortaya çıktı. LIVAD girişimi markalarla yayıncıları bir araya getiren bir canlı yayın reklam teknolojisi. Girişimin geliştirdiği reklam sunucusu (ad server) markaların reklam görsellerini partner yayıncılarının canlı yayın ekranlarında konumlandırıyor, eş zamanlı olarak da chat üzerinden izleyicilerle kampanya linkini paylaşıyor. Görüntülenme, tıklanma, satın alma gibi metrikler gerçek zamanlı olarak ölçülüp markaya raporlanıyor. Bu doğrultuda da reklam gösterimleri optimize ediliyor. Canlı yayınların markalarla kullanıcı odaklı buluşmasını sağlıyor.İlk müşterilerini edindikleri Ağustos 2020'den bu yana 20'den fazla müşteriyle 40'tan fazla kampanya gerçekleştirdiklerini belirten LİVAD kurucu ortağı Bera Aksay, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kampanyalarda 100'den fazla yayıncının ekranında 3M'dan fazla görüntülenme verirken, sektör ortalamasının oldukça üstünde olan yüzde 4.11'lik bir ortalama tıklanma oranı elde ettik. Reklamlarımızı yayını bölmeden, zarif bir tasarımla ve kitleye uygun bir mesajla izleyici karşısına çıkardığımız için izleyicilerde de daha pozitif bir algı oluştuğunu görüyoruz. Bunu fark eden markalar da bizle çalışıp hem operasyonel yükünü hafifletmek hem de kitlede güçlü bir algı oluşturmak istiyor. Bugüne kadar Yemeksepeti, Gamer Arena, Schneider Electric, Philips, Steelseries, Hell Enerji İçeceği, Oynasana gibi birçok markanın yanı sıra CARAT, PublishMe gibi ajanslarla çalıştık. Türkiye İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın da desteğiyle daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz." Müşteri beklentilerine göre hizmeti şekillendirdiklerini belirten Bera Aksay, 100'ü aşkın yayıncı olmasına karşın her biriyle sıcak temas içerisinde olduklarını belirtti. Aksay, "Yayıncı partnerlerimiz işin ayrılmaz bir parçası ve değerli geri dönüşleri ürün yol haritasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Müşteri tarafında da full servis olarak ilerliyoruz" diye konuştu.BERA Aksoy, canlı yayınlara olan ilgiyle ilgili şöyle konuştu: "Pandemi döneminde canlı yayınlara olan ilgi genel olarak çok büyük oranda arttı. İzlenen saat bakımından sektör 2019'dan 2020'ye yüzde 68'in üzerinde büyüme gösterdi. Bunu fark eden markalar da canlı yayın platformlarındaki reklam aktivitelerinin pazarlama stratejilerinin bir parçası olması gerektiğini anlayıp, bu önemli alana kaynak ayırmaya başladılar. Pandeminin canlı yayına olan ilgiyi ne kadar artırdığını göz önünde bulundurduğumuzda, pazara giriş zamanlamamızın çok doğru olduğunu, bu sayede de büyük markalarla çalışma fırsatı bulduk."