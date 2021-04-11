Çiftçiye de ihtiyaç sahibine de müjde: Çiftçiden alınacak halka dağıtılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arz fazlası yemeklik patatesin alımına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TMO, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konulmuş olarak teslim alıyoruz" dedi. TMO, çiftçinin elinde kalan 250-300 bin ton patates, 40 bin ton soğan, 75 bin ton çeltik satın alacak, ihtiyacı olanlara dağıtacak. TMO'nun açıklaması Türkiye'nin patates üretim merkezleri Nevşehir ve Niğde'de üreticileri mutlu etti.Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden Ceran Karasu, Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirterek, "Bugün itibarıyla deposunda patates olanların mağduriyeti giderilmiş oldu, mutluyuz." dedi. Niğde merkeze bağlı Edikli beldesindeki üreticilerden Seyrani Kahraman da "Cumhurbaşkanımızın verdiği bu haberden dolayı çok sevindik. Yoksa patateslerimiz ambarda kalmıştı. Yüzümüz gülmeye başladı" ifadelerini kullandı. Üreticiler bir teşekkür videosu da kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntülerdeki kadın çiftçi, paketlenmeye hazırlanan patatesi kovalara doldururken, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Patateslerimiz hep çöpe gidecekti. Gelen tüccarlar kilogram başına 15 kuruş veriyordu. Cumhurbaşkanımız yine imdadımıza yetişti" ifadelerini kullandı.