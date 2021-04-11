Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Patates ve kuru soğan alımı başladı! 81 ilde dağıtılacak...

Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır. Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma Bakanlığımız, Valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir.