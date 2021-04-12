Başkan Yüce: Melen Botanik bölgenin yıldızı olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nisan ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Fidan A.Ş'nin çalışmaları ile açıklamalarda bulundu. Fidan A.Ş'nin Sakarya'da tarımsal kalkınmayı sağlamak, geleneksel üretim anlayışını modern teknoloji ve imkânlarla buluşturarak çiftçilere örnek olmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Başkan Yüce, "FİDAN A.Ş. ile şehrimizin tarımsal potansiyelini öne çıkaracak pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.

Yüce, "Sözleşmeli üretim modeli ile üreticimiz ve tüketicimiz arasındaki organizasyonu sağlamayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle tüketicinin istediği koşulların sağlanmasıyla birlikte üreticilerimizle alım garantili anlaşma yapacağız. Böylece küçük ölçekli işletmelerimizi modern tedarik zincirine dâhil edeceğiz. Sözleşmeli Üretim Modeli ile şehrimizde üretilen süs bitkilerindeki verimi artıracak, kalite standardını sürekli yükseltecek, organizasyon eksikliğinden kaynaklı zararların önüne geçeceğiz. Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Melen Botanik Vadisi'nin cennet vadisine dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl alanı şehrimize kazandırıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte imzaladığımız proje ile Sakarya, Melen Botanik Cennet Vadisine kavuşuyor. İçerisinde arıcılık çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Sakaryalılar için muhteşem bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Yüce, "Melen Botanik Cennet Vadisinde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde 1 milyon 885 bin 785 adet bitki bulunuyor. Ekim ve dikim zamanları geldikçe bu bitkilere yeni çeşitleri de ekliyor ve kalite ile birlikte çeşitliliği de koruyoruz. Bu ay içerisinde 100 dekarlık bir alana stevia (Şeker otu), melisa, mentol nanesi dikimini gerçekleştireceğiz. Tüm bu bitkileri tıbbi ilaç yapımı, kozmetik sektöründe kullanımı, çay ve içecek noktasında değerlendirilmesi, bitki polenlerinden aromatik bal üretilmesi gibi konularda istifade edeceğiz. Bitkilerin büyük bir kısmı ilaç sanayinde değerlendirilecek. Bu konuda Martin Bauer isimli bir firma ile bir anlaşma imzaladık. Melen Botanik Cennet Vadisinde üretilecek, gıda ve sağlık sektöründe kullanılacak bitkiler 10 yıllık süre boyunca firma tarafından satın alınacak."

İlaç sektöründe kullanılacak bitkilerin yanı sıra elde edilen ürünlerden bitki çayı da yapılacağını açıklayan Başkan Yüce, "Başta ıhlamur olmak üzere alanda bulunan bitkilerin çayları hazırlanacak, Sakarya'da sağlıklı ve organik çaylar tüketilecek. Melen Botanik Cennet Vadisinin en önemli özelliklerinden birisi de tıbbi ve aromatik bitki bahçesi içerisinde yer alan arı kovanları olacak. Vadiye yerleştirdiğimiz arı kovanları sayesinde karışık çiçek ballarının yanı sıra lavanta balı, kekik balı, ıhlamur balı gibi özel aromatik ballar üreteceğiz. Ayrıca arılar, bitkiler arasındaki tozlaşmaya yardımcı olacak böylece bitkilerimizin verimi artacak" dedi.

Melen Botanik Vadisi'nin aynı zamanda bölgede yeni bir sosyal alan olarak da hizmet sunacağını söyleyen Başkan Yüce, "Melen Botanik Cennet Vadisinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Bölgenin güvenliğini atlı güvenliklerimizle sağlayacağız. Kuracağımız kafeterya ile vadiyi hemşehrilerimizin ailecek vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Son olarak da kuracağımız eğitim merkezi ile Melen'i bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitim Merkezine dönüştüreceğiz. Böylece şehrimiz tıbbi ve aromatik bitki üretiminin önemli merkezlerinden biri olacak"

Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor projesiyle kadınlara ve gençlere yeni bir istihdam alanı oluşturulacağını ifade eden Başkan Yüce, "Sosyal hayatı destekleyerek kadın ve gençlerimizin iş hayatında yerlerini almaları ve ekonomiye destek olmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla 18 kadın ve 4 genci sürekli istihdam edecek, toplamda 40 kadının dâhil olacağı Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor projesini hayata geçiriyoruz. Sözleşmeli üretim modelinin uygulanacağı ve alım garantili üretimin gerçekleştirileceği proje için Sapanca Yanık'ta modern bir sera kuruyoruz. Bu Serada doku kültürü yöntemiyle üretilen bitkilerin dış ortama alıştırma çalışmaları yürütülecek. Aynı zamanda modern tekniklerle bitki üretimi çalışmaları ve modern tekniklerle bitki üretimi konularında uygulamalı eğitimler verilecek."

Üretilen bitkilerin belli yerlerde hizmet verecek satış ofislerinde satılacağını söyleyen Başkan Yüce, "Şehrimizin fidan ve süs bitkiciliği yetiştiriciliğindeki potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyor, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli anlaşmalar imzalıyoruz. Hayata geçireceğimiz sözleşmeli üretim modeli ile üreticilerimizin tüketicinin arzu ettiği standartta dış mekân süs bitkileri üretmesini ve üretilen ürünlerin hem ulusal hem uluslararası pazarlarda satılmasını sağlayacağız. Bunun yanında kurduğumuz satış ofisleriyle hemşehrilerimizin şehrimizde yetişen ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz. Sapanca Yanık, Ormanpark ve Millet Bahçesindeki satış ofislerimizde peyzaj düzenleme

mı ve teknik danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Böylece Sakarya'nın kaynaklarıyla Sakarya'yı güçlendiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sapanca Yanık'ta yapımı devam eden fidan teşhir alanıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yüce, "Üretimde ve kalitede sürekliliğin sağlanması için ürettiğimiz ürünlerin tüketiciler tarafından incelenebilmesi, değerlendirilmesi için Sapanca Yanık'ta konsinye satış merkezi kuruyoruz. Tüketicilerin yapraklı ağaç, ibreli bitkiler ve çalı grubu bitkileri yerinde görebilecek ve ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirebilecekler."

Başkan Yüce, "Süs bitkileri üretimi ülkemizin tarım çalışmaları içerisinde gizli kalmış, potansiyeli en yüksek alanlardan biri. Bu potansiyelimizi öne çıkarmak, sektörel tecrübemizi iklim ve coğrafya koşullarımızla buluşturarak süs bitkileri konusunda dünya markası oluyoruz. Başta küçük ölçekli üreticilerimiz olmak üzere sektördeki faaliyet gösteren Sakarya firmalarıyla bir araya gelerek çevre estetiğini geliştirmek, şehirleşme ve şehir dinamiğine uygun yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek nesiller için şehirlerde yer alan doğal alanları en yararlı biçimde değerlendirmek adına projeler üretiyoruz. Şehir estetiğine katkı sağlayacak, park- bahçe ve rekreasyon alanlarını yeşillendirecek, mevsimlik çiçeklerle çeşitliliği ve zenginliği sağlayacak, ağaçlandırma ve peyzaj işlerinde kullanılacak ürünlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesiyle dünyanın en güvenilir peyzaj ürünlerinin merkezi oluyoruz"

Yurtiçi ve yurtdışında Fidan A.Ş.'yi en iyi şekilde tanıttıklarını ifade eden Başkan Yüce, "Fidan A.Ş. olarak pek çoğu kendi alanında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan faaliyetlerimizi çeşitli vesilelerle sektör temsilcileriyle paylaşıyoruz. Özellikle fuar organizasyonlarına katılarak pazar ve sektör temsilcileriyle işbirliğimizi artırıyoruz. 2020 yılının Ocak ayında Almanya'da düzenlenen IPM Essen 2020 Süs Bitkileri Fuarına katıldık. TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen MÜSİAD EXPO'ya katıldık. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen ve 2020 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivaline katıldık. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlere hem Sakarya'yı hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ve Fidan A.Ş.'yi tanıtma imkânı bulduk" dedi.

Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Yüce, "Bizleri bu makama layık gören hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değil SASKİ, BELPAŞ, Fidan AŞ, Sera AŞ gibi tüm iştiraklerimizle birlikte gündüz gece çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yaklaşık 20 yıldır tüm halkımızın şahit olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda memur, işçi, çiftçi, esnaf, iş adamı, sanayici, turizmci gibi kısacası tüm meslek gruplarına eşit mesafede hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir kere daha bu çalışmalara verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."