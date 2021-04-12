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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:33 Son Güncelleme: 12.4.2021 15:34

Başkan Erdoğan'ın müjdesi Ahlatlı üreticilerini sevindirdi

AA
Başkan Erdoğan'ın müjdesi Ahlatlı patates üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik , soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Bitlis'in Ahlat ilçesindeki patates üreticilerini mutlu etti.

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yapılacak alımın, ilçede ürettikleri patatesleri satamayan çiftçilere can suyu olacağını aktaran Altuntaş, şöyle konuştu:

"Karar bizleri ve çiftçimizi oldukça mutlu etti. Cumhurbaşkanımız çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ahlat ilçemizde 50 bin ton patates depolarda bulunuyor. Bu patatesleri TMO'ya teslim edeceğiz. Şu an depolarımızda hummalı bir çalışma var. Dağıtılması için yüklemelerimizi yaparak gerekli yerlere göndereceğiz. Bitlis Milletvekilimiz Vahit Kiler'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Patates üreticisi Ruhi Güvener ise alınan kararın ramazan öncesinde üreticilere büyük moral verdiğini dile getirdi.

Karar sayesinde ürünlerin depolarda çürümekten kurtarıldığını aktaran Altuntaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sağduyulu davranarak bu ülkenin insanı olduğumuzu bize tekrar hatırlattı. İlerleyen dönemlerde de devletimizin gücünü arkamızda hissederek, devletimiz, hükümetimiz, milletimiz için üretim yapacağız. Bu kararla halkın arkasında olduğunu bir kez daha gördük. Bir üretici olarak Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Teşekkürlerimizi de her zaman her yerde dile getirecek ve arkasında duracağız."

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Başkan Erdoğan'ın müjdesi Ahlatlı patates üreticilerini sevindirdi
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